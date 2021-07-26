استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية العراق لمحدودي ومتوسطي الدخل

استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية العراق ؛ من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في العراق، حيث أنها من المبادرات الهامة التي تقدمها وزارة الإسكان العراقية لمواطنيها من فئات متوسطي ومحدودي الدخل للحصول على أراض سكنية، ولقد حددت الوزارة بعد الشروط التي من الواجب استيفائها، وكيفية الحصول على تلك الاستمارة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على كل التفاصيل حول هذا الموضوع.

استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية العراق

حرصًا من وزارة الإسكان العراقية على تسهيل الأمور على المواطنين الراغبين في سحب الاستمارة للحصول على قطع أراضي سكنية في العراق، قدمت بعض من الخدمات الإلكترونية التي تساعدهم في اتمام كل الخطوات بشكل سلس وبسيط، وبدون التكدس في الأماكن الحكومية القائمة على تلك المبادرة.

الفئات المستحقة للأراضي السكنية

ولقد تم الاعلان من قَبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق أنه بالفعل تم تجهيز ما يزيد عن 500 ألف قطعة أرض، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ما يزيد عن 300 ألف قطعة من التصاميم الأساسية جاهزة على أن يتم توزيعها على المواطنين المستوفين كل الشروط، والفئات المستحقة التي حددتها الوزارة وهم:-

الأسر من متوسطي ومحدودي الدخل.

تحت خط الفقر.

المرضى.

المعين المتفرغ.

المتقاعدين عن العمل.

الشروط التي يجب توافرها لملء استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية العراق

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بالتعاون مع الحكومة العراقية، بعض من الشروط التي يجب توافرها عند سحب الاستمارة والتي تتمثل في:-

إضافة الاسم المتقدم بالكامل وبشكل صحيح.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

إدخال بيانات بطاقة السكن الحالي.

ضرورة أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولديه البطاقة الموحدة.

إضافة بيانات البطاقة التموينية.

خطوات التسجيل وملئ الاستمارة للحصول على أراضي السكنية بالعراق

بدايًة سيتوجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من خلال الضغط على رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-