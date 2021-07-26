جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك برغم من أن قوات الجيش الموجودة بمقر البرلمان التونسى أبلغت مبسقا كافة النواب بإغلاقه وفق تعليمات رئاسية. وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أصدر اليوم الأحد 25 يوليو، عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش التونسى يمنع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشى من دخول مبنى مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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