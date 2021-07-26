بسيونى : قيس سعيد استجاب لنداءات الشعب التونسى خوفا من مصير الدولة الفاشلة

جدة - نرمين السيد - قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، إن الرئيس التونسى قيس سعيد استجاب لكل نداءات الشعب التونسى خلال الشهور السابقة خوفا من مصير الدولة الفاشلة التى كانت تحاول جماعة الإخوان وضع تونس فى هذا الطريق حتى يتسنى لها السيطرة على كل السلطات.





وأضاف بسيونى، خلال مداخلة هاتفية له، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشهد الذى نراه فى تونس قريب جدا من معظم المشاهد التى رأيناها فى المنطقة والتى ترفض فيها الشعوب العربية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن "التوانسة" اليوم رفضوا أخونة الدولة. وأوضح، أن الفترة الماضية فى تونس شهدت أحداثا مؤسفة من محاولة أخونة الدولة وقمع للحريات والاعتداء على المرأة التونسية ومحاولات للانفراد بالسلطة فى البرلمان التونسى. وتابع، أن الشعب التونسى اليوم أعاد تونس إلى مسارها الصحيح، مؤكدين أن حكم الإخوان انتهى فى تونس إلى غير رجعة.



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