التقويم الدراسي 1443 للجامعات بعد التعديل|| بداية العام الدراسي 1443 للجامعات

التقويم الدراسي 1443 للجامعات، مع ارتفاع معدلات البحث عن تفاصيل موعد بداية العام الدراسي 1443 الجديد بعد التعديل حيث وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خطة للعام الدراسي الجديد للتعليم قبل الجامعي وكذلك التعليم الجامعي، واعتمدها مجلس الوزراء بمناسبة العام الدراسي 1443، وذلك بفرض الحضور لشاغلي الوظائف التعليمية وكذلك الطلاب، واتباع الإجراءات اللازمة، مع الاحتفاظ بالوضع الصحي الذي تمر به البلاد، والتشديد على تلقي اللقاح المطلوب للطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتم إطلاق التقويم الدراسي 1443 للمدارس والجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم حيث تم توضيح الخطة الدراسية بالنسبة للفصلين الأول والثاني واعتماد الفصول الثلاثة، وسوف نستعرض لكم من خلال موقع ثقفني كل تفاصيل التقويم الدراسي 1443 الجديد بعد التعديل.

التقويم الدراسي 1443 للجامعات

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية خطة تعليمية حديثة وتعتمد من خلالها نظام الثلاث فصول الدراسية، وذلك لتخفيف عبء الدراسية للتلاميذ وكانت ملامح الخطة التطويرية كالاتي :

الفصل الدراسي الأول،

من المقرر أن تبدأ السنة الدراسية الجديدة للجامعة في 21 محرم 1443، الموافق 29 أغسطس.

تبدأ العطلة الوطنية للعيد الوطني في الخامس عشر والسادس عشر من شهر صفر الذي يصادف يومي 22 و 23 سبتمبر 2021.

وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع يومي 11 و 12 ربيع الأول أي 17 و 18 أكتوبر.

تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في 29 ربيع الأول الموافق 4 نوفمبر.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من 20 ربيع الآخر الموافق 25 نوفمبر.

الفصل الدراسي الثاني،

ومن قرارات وزارة التربية والتعليم أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 1 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2021.

وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع في 15 جمادى الأولى وتوافق 19 ديسمبر 2021.

كما قررت الوزارة أن بدء إجازة نصف الفصل في 3 جمادى الآخرة الموافق 6 يناير.

ومن المتوقع أن تبدأ نهاية الإجازة الممتدة لمدة أسبوع في اليوم الأول والثاني من شهر رجب الموافق 2-3 فبراير.

تمت الموافقة على أن تبدأ العطلة الأسبوعية يومي 22 و 23 رجب الموافق 23 و 24 فبراير.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 7 شعبان الموافق 10 مارس

الفصل الدراسي الثالث،

يبدأ الفصل الدراسي الثالث بعد الإجازة الصيفية يوم 17 مارس الموافق 20 مارس.

ومن المنتظر أن تبدأ عطلة عيد الفطر من 24 رمضان الموافق 25 أبريل الجاري. بعد الإجازة تستأنف الدراسة في 7 شوال الموافق 8 مايو.

تبدأ عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يومي 24 و 25 شوال ، الموافق 25 و 26 مايو.

تبدأ عطلة نهاية الأسبوع الممتدة يومي 16 و 17 ذي القعدة ، الموافق 15 و 16 يونيو.

يجب أن تبدأ نهاية العام الدراسي 1443 في أول ذي الحجة ، والذي يوافق 30 يونيو.

خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد

تم الإعلان عن عودة المعلمين والإداريين بداية العام الدراسي 1443 الجديد، وذلك قبل بدء العام الدراسي تمهيداً لقبول الطلاب وتزويدهم بكافة الخدمات اللازمة، حيث تم تدشين إعلان من خلال وزارة التربية والتعليم عن موعد عودة طلاب الجامعات السعودية العام الدراسي في 29 أغسطس 2021 الموافق الأول من محرم عام 1443، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط من أهمها التالي:

يعتمد نظام التعليم لهذا العام على معدل الحضور الفعلي للجامعة ، ويلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية المعلنة. سيتم تطعيم جميع موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب كشرط لدخول الجامعة. تتم مراقبة الظروف الصحية والتطورات ذات الصلة، وتعتمد القرارات المتخذة خلال العام على ذلك.

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة تفاصيل التقويم الدراسي 1443 للجامعات وكذلك ضوابط الحضور الجامعي للطلاب والطالبات.