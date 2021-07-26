رابط وخطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442 يعتبر ذلك وأحد من ضمن الأمور التي تهم العديد من المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون عن التاريخ الذي ستقوم فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعملية صرف المقطوعة لجميع المستفيدين في شهر ذي الحجة الجاري، حيث إن هذه الدفعة ينتظر الحصول عليها الكثير من الأسر المستفيدة من المقطوعة في كافة إنحاء المملكة العربية السعودية.

صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

برنامج المساعدات المقطوعة أو كما يطلق علية مقطوعة الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مساعدة مادية تقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي فئة محددة من المواطنين السعوديين وهم الذين يعانون من ضعف مستوي الدخل حيث إن هذه المساعدات تعمل علي تحسين الحالة المالية لهم.

شروط المساعدات المقطوعة 1443

هناك عدد من الشروط وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تنظيم الحصول علي المقطوعة حيث إن هذه الشروط لأبد من إن تتوافر في المتقدم حتي يصبح مستفيد من الضمان الاجتماعي وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:

إن يكون المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة أذا كان متزوج و 18 سنة إذا كان أعزب.

يمكن إن يمنح المقطوعة للمرأة الغير سعودية في حالة إن لها أبناء سعوديين.

يجب إن يكون مستوي الدخل الشهري له لا يزيد عن 3 الأف ريال سعودي.

إن كان المتقدم للمقطوعة مقيم خارج المملكة يجب إن يمر علي تواجده داخل المملكة 12 شهر.

يشترط إن لا يكون المتقدم يحصل علي مساعدات مالية أخري من الحكومة السعودية.

عدم توافر لديه سجل تجاري.

طريقة التقديم في المساعدات المقطوعة

يتم التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي إلكترونياً عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يكون ذلك عبر القيام بمجموعة الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل في المقطوعة.

تكتب الاسم ثم رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

رفع كافة الأوراق المطلوبة.

الضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

يمكن إن تقوم بالاستعلام عن موعد صرف المقطوعة إلكترونياً عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي: