مالى: وفاة متهم بمحاولة اغتيال الرئيس جوبتا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "رويترز"، قال بيان الحكومة المالية، إنه: "خلال التحقيقات تدهورت حالته الصحية"، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما تجرى السلطات المالية تحقيقًا لتحديد سبب وفاة المتهم بعملية الاغتيال التى نجا منها جويتا، الثلاثاء الماضى، دون أن يصاب بأذى بعد أن حاول المهاجم طعنه أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى فى مسجد بالعاصمة باماكو.

وأظهر مقطع مصور، قيام رجال الأمن بإلقاء رجل فى مؤخرة شاحنة نقل عسكرية، بينما كان حراس شخصيون يحيطون بجويتا.

وشغل جويتا منصب نائب الرئيس فى إدارة الرئيس المؤقت باه نداو إلى أن أطيح به في مايو أيار، وأدى جويتا اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً فى الشهر الماضى. وتعهد بأن يشرف على فترة انتقالية تنتهى بانتخابات ديمقراطية.