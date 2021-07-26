تقارير: بريطانيا ستلغى الحجر الصحى المفروض على القادمين من فرنسا

جدة - نرمين السيد - توقعت تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، أن تستبعد بريطانيا جارتها فرنسا من قائمة الدول المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط احتمالات بإلغاء الحجر الصحى على المسافرين القادمين من فرنسا هذا الأسبوع.





وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، إن خطة تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا تأتى بعد أن أقر المسؤولون بأنه تم احتواء التهديد الذى شكلته سلالة "بيتا" من فيروس كورونا. وبموجب النظام الحالى، يتعين على أى شخص قادم من فرنسا البقاء فى الحجر الصحى فى المنزل أو فى أماكن إقامة أخرى لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أيام، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19.

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