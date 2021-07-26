عاجل.. مناوشات بين أنصار النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن هناك تجمع لأنصار حركة النهضة أمام البوابة الرئيسية للبرلمان التونسى، مشيرة إلى أن مدرعات الجيش تقوم بتأمين بوابات البرلمان من الداخل.





وتابعت بأن هناك مناوشات بين أنصار النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، مضيفة أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى يحاول دخول مقر البرلمان التونسى والجيش يمنعه. كما أكدت أن هناك ترقب لقرارات جديدة من الرئاسة التونسية لتسيير مؤسسات الدولة. وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أصدر أمس الأحد، عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشى، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان

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