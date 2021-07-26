جامعة الإمام عبدالرحمن تبدأ استقبال طلبات القبول عبر تطبيق MY IA “القبول الموحد”

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تطلق أيقونة استقبال طلبات القبول بالجامعة من خلال تطبيقها الإلكتروني “MY IAU”، لتسهيل طلبات الالتحاق من خلال القسم الفني المتقدم، كما يتم استلام الطلبات من خلال نموذج القبول الإلكتروني بالبوابة على الموقع الرسمي للجامعة، وصرح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله المريح، إنه سيتم تفعيل استلام طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي الجديد 1443هـ من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ذو الحجة وحتى الساعة 12 ظهرًا ليوم السبت 21 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 31 يوليو الجاري، من خلال بوابة القبول الإلكتروني، ومن خلال التطبيق الجامعي MY IAU للأجهزة الهواتف، والأن ننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط التسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن أن التقديم بطلبات الالتحاق للجامعة متاح إلكترونياً ويتثني للجميع الحصول عليها عبر بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات، وكذلك على تطبيق MY IAU المتاح عبر متجر التطبيقات، وشدد “الدكتور عبدالله المريح” أن التقديم إلكترونياً دون الحاجة لإرسال أي مستندات أو وثائق خاصة بالطالب؛ وأكد أن جميع إجراءات القبول والتسجيل مرتبطة مع المركز الوطني للقياس ووزارة التربية والتعليم السعودية، وشدد على ضرورة استعداد المرشح مبكرًا لتنزيل التطبيق الجامعي MY IAU، وتصفح أيقونات القبول الإلكترونية، وعرض التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، وحث طلاب الجامعة على متابعة الحسابات الرسمية لعمادة القبول والتسجيل.

رابط جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يتثني للمتقدمين من الطلاب والطالبات للجامعة إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني للجامعة admitportal.iau.edu.su

أن تكون المتقدمة أو المتقدم سعودي أو غير سعودي وأم سعودية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

يجب أن يكون لدى المتقدمين غير السعوديين الذين يتقدمون للحصول على منح داخلية حقوق إقامة سارية المفعول، وذلك بعد موافقة وزارة التربية والتعليم وستتم مقارنتهم حسب الأماكن المتاحة لكل جنسية.

الرسوم الدراسية هي 500 ريال لكل ائتمان ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة خلال الدراسة الجامعية.

يجب على المتقدمين من العشائر النازحة أن يكونوا حاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول أو شهادة مستخرج من وزارة الداخلية ومقارنتهم بناءً على المقاعد التي توفرها وزارة التربية والتعليم.

يجب على المتقدمين الحصول على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في غضون خمس سنوات من العام الحالي 1441-1442 هـ ، وعلى الأكثر 1437-1438 هـ ، قبل أن يتمكنوا من التقدم لجميع الخطط باستثناء الخطط الصحية.

يجب على المتقدمين الحصول على نقاط في الاختبارين “القدرة العامة والإنجاز” للمركز الوطني للقياس وتسجيلها في خطة المعاملات الحكومية يسر، ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الانضمام على أن تقوم الجامعة بإجراء الاختبارات وتعتمد نتيجة طلب الطالب للجامعة على

ألا يكون المتقدم حاصلاً على سجلات حالية أو سابقة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

ألا يكون مقبولا من جامعة سعودية أخرى أو من جامعة أخرى.

ألا يكون المتقدم من غير السعوديين أو من القبائل النازحة كمرشح للقبول في أي جامعة سعودية أخرى.

شروط التقديم في جامعة الإمام عبدالرحمن