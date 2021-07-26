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تطبيقات المراسلة سواء واتساب او ماسنجر او انستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ورغم حبنا وتعلقنا الشديد بهما طوال الوقت ولايفارقنا استخدامهم الا انه يوجد خاصية بهما مزعجة يفضل الكثير منا الى التخلص من ازعاج صوت الدردشات وخاصة لمن يعملون فى اعمال خاصة أو اعمال مهمة فيمكنهم فتح التطبيقات ولكن بدون اصوات مزعجة، ومن خلال مقالي هذا سوف اوضح بالخطوات كيفية كتم صوت الدردشات المزعجة على واتساب وماسنجر وانستجرام، وسمحت لنا تطبيقات الدردشة الحديثة بالبقاء على اتصال مع أصدقائنا وعائلاتنا، ولكن هناك بعض الأشخاص والمجموعات المزعجة الذين لا ترغب في التفاعل معهم طوال الوقت. لهذا السبب تحتوي هذه التطبيقات على وظيفة كتم الصوت التي تخفي التنبيهات من دردشة معينة لفترة معينة وفقا لما نقلته بعض المواقع المتخصصة.خطوات كتم صوت الدردشات المزعجة على واتساب وماسنجر وانستجرام: 1- واتساب:
هناك عدة خطوات لكي تغلق صوت الدردشة على تطبيق واتساب وهي كالتالي:
- افتح التطبيق على هاتفك.
- اضغط على الدردشة التي تريد كتمها.
وهناك خطوات خاصة باجهزة الاندرويد وخطوات خاصة باجهزة ابل، وإذا كنت تستخدم تطبيق Android ، فانقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى ، ثم حدد خيار كتم الصوت، وإذا كنت تستخدم تطبيق iOS ، فانقر على اسم المجموعة أو الشخص ، ثم حدد خيار كتم الصوت، ويمكنك اختيار كتم صوت الدردشة لمدة ثماني ساعات أو أسبوع واحد أو عام واحد.
هناك عدة خطوات لكي تغلق صوت الدردشة على تطبيق ماسنجر وهي كالتالي:
- افتح التطبيق على هاتفك ، واضغط على الدردشة التي تريد كتمها.
- اضغط على الشخص أو اسم المجموعة ، ثم اضغط على أيقونة كتم الصوت.
ويمكنك كتم صوت الدردشة لمدة 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو ثماني ساعات أو 24 ساعة أو إلى الأبد.3- انستجرام:
هناك عدة خطوات لكي تغلق صوت الدردشة على تطبيق انستجرام وهي كالتالي:
- افتح التطبيق على هاتفك ، واضغط على الدردشة التي تريد كتمها.
- اضغط على أيقونة المعلومات في الزاوية اليمنى العليا.
- اضغط على زر كتم الرسائل لإيقاف تلقي الإشعارات من تلك الدردشة.
الوسوم
تطبيقات المراسلة سواء واتساب او ماسنجر او انستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ورغم حبنا وتعلقنا الشديد بهما طوال الوقت ولايفارقنا استخدامهم الا انه يوجد خاصية بهما مزعجة يفضل الكثير منا الى التخلص من ازعاج صوت الدردشات وخاصة لمن يعملون فى اعمال خاصة أو اعمال مهمة فيمكنهم فتح التطبيقات ولكن بدون اصوات مزعجة، ومن خلال مقالي هذا سوف اوضح بالخطوات كيفية كتم صوت الدردشات المزعجة على واتساب وماسنجر وانستجرام، وسمحت لنا تطبيقات الدردشة الحديثة بالبقاء على اتصال مع أصدقائنا وعائلاتنا، ولكن هناك بعض الأشخاص والمجموعات المزعجة الذين لا ترغب في التفاعل معهم طوال الوقت. لهذا السبب تحتوي هذه التطبيقات على وظيفة كتم الصوت التي تخفي التنبيهات من دردشة معينة لفترة معينة وفقا لما نقلته بعض المواقع المتخصصة.خطوات كتم صوت الدردشات المزعجة على واتساب وماسنجر وانستجرام: 1- واتساب:
هناك عدة خطوات لكي تغلق صوت الدردشة على تطبيق واتساب وهي كالتالي:
- افتح التطبيق على هاتفك.
- اضغط على الدردشة التي تريد كتمها.
وهناك خطوات خاصة باجهزة الاندرويد وخطوات خاصة باجهزة ابل، وإذا كنت تستخدم تطبيق Android ، فانقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى ، ثم حدد خيار كتم الصوت، وإذا كنت تستخدم تطبيق iOS ، فانقر على اسم المجموعة أو الشخص ، ثم حدد خيار كتم الصوت، ويمكنك اختيار كتم صوت الدردشة لمدة ثماني ساعات أو أسبوع واحد أو عام واحد.
هناك عدة خطوات لكي تغلق صوت الدردشة على تطبيق ماسنجر وهي كالتالي:
- افتح التطبيق على هاتفك ، واضغط على الدردشة التي تريد كتمها.
- اضغط على الشخص أو اسم المجموعة ، ثم اضغط على أيقونة كتم الصوت.
ويمكنك كتم صوت الدردشة لمدة 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو ثماني ساعات أو 24 ساعة أو إلى الأبد.3- انستجرام:
هناك عدة خطوات لكي تغلق صوت الدردشة على تطبيق انستجرام وهي كالتالي:
- افتح التطبيق على هاتفك ، واضغط على الدردشة التي تريد كتمها.
- اضغط على أيقونة المعلومات في الزاوية اليمنى العليا.
- اضغط على زر كتم الرسائل لإيقاف تلقي الإشعارات من تلك الدردشة.
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