شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة 1443

زاد التساؤل في الفترة الأخيرة عن شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للدعم المادي للأسر المنتجة أو للعاطلين من مواطني المملكة العربية السعودية العاملين في المجال الزراعي، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق برنامج ريف لتقديم الدعم المالي لجميع المزارعين وربات البيوت المنتجة وتقديم تمويل للمشاريع الزراعية المتواجدة بالفعل أو المشاريع الجديدة ويجب بالطبع استيفاء شروط ريف كما سنتعرف.

برنامج دعم ريف الحكومي للعاطلين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن إطلاقها دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة وللعاطلين.

يستهدف البرنامج جميع شاغلي وظائف المجال الزراعي بالمملكة وذلك بهدف تطوير الزراعة والإنتاج وتحقق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.

لذا يقوم دعم ريف بتوفير كافة طرق الدعم المادي أو بالموارد من أجل تحسين الأوضاع الزراعية من تربية مواشي أو زيادة إنتاج المحاصيل وغير ذلك من الأنشطة المختلفة في البيوت.

وقد أنشأ القائمين على برنامج ريف منصة reef ليقوم المتقدم للقيام بعملية التسجيل في برنامج ريف بعد معرفة الشروط التي سنذكرها.

يأتي برنامج ريف في إطار تحقيق رؤية الدولة السعودية للمستقبل التي تسعى لتحقيقها لعام 2030 القادم.

وقد خصصت الوزارة ميزانية تجاوزت 8.5 مليار ريال للإنفاق على الدعم الريفي خلال السبع سنوات القادمة.

ووضعت أيضًا شروط التسجيل في برنامج ريف التي تجعل التقديم يتم قبوله للمستحقين لدعم الريف فقط.

يعتبر برنامج دعم ريف للعاطلين من أفضل البرامج المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وذلكم بسبب تركيزه على مجال معين مثل المجال الزراعي، وتوفير كافة طرق تحسين وتطوير البيئة الزراعية في المملكة.

أولًا للتعرف على المميزات يجب معرفة القطاعات المستهدفة للتعرف على انعكاس برنامج الدعم الريفي عليها.

ما هي القطاعات المستهدفة من دعم الريف:

زراعة الورد.

إنتاج العسل.

الفواكه الاستوائية.

إنتاج البن العربي.

تربية المواشي.

صيد الأسماك.

المحاصيل المطرية.

ربات البيوت في الأسر المنتجة للسلع الزراعية المختلفة.

يقدم لها البرنامج الكثير من المميزات، والتي من ضمنها ما يلي:

الحصول راتب دعم شهري لجميع المزارعين مستوفي شروط الدعم.

دفع مبلغ تمويلي لكل المزارعين أصحاب المشاريع القائمة.

توفير تمويل كامل لمشاريع المزارعين المتطابقة مع شروط البرنامج.

لذلك إذا كنت ترغب في الاستفادة من الدعم يجب عليك استيفاء شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي كما سنتعرف.

هذا وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج فرعي تابع لبرنامج دعم ريف بشكل منفصل من أجل دعم صغار مربي الماشية الريفي.

يمكنك التعرف على شروط وطريقة التسجيل في دعم المواشي.

بعد أن تعرفت على شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للعاطلين والمميزات التي ستحصل عليها بعد التسجيل في البرنامج، بدأ كثيراً من المواطنين بالتساؤل عن مبلغ دعم ريف للأسرة المنتجة؟

لذا سوف نقوم بذكر كيف يمكن حساب مبلغ دعم ريف على النحو التالي:

يتم صرف مبلغ دعم ريف لمدة تصل إلى 18 شهر على التوالي.

لكي تعرف نسبة حساب الدعم الشهري فذلك يتم عن طريق جمع قيمة الدعم الكلي، ثم قسمة الناتج على 18 شهر.

على سبيل المثال: في حالة كان الدعم الريفي الكلي للأسر المنتجة أو للعاطلين لأسرة معينة يساوي مبلغ 40 ألف ريال سعودي.

موزعة على 18 شهر لمدة عام ونصف.

ببساطة إذا كان يتم قسمة مبلغ الاستحقاق على 18.

ليصبح راتب المتقدم لدعم يتجاوز 2000 ريال.

لا يتجاوز مبلغ برنامج ريف 54 ألف ريال بكل الأحوال وهذا من شروط دعم الريف.

لكي تستفيد بالدعم المالي المقدم من دعم ريف، لابد من التسجيل فيه وتقديم طلب للحصول على الدعم، ولكي يتم قبول طلبك دون مواجهة أي عواقب أو مشاكل أخرى.

فلابد من توافر بعض الشروط الخاصة المحددة من قبل وزارة المياه، والتي تتمثل فيما يلي:

حاصل على الجنسية السعودية ومقيم بها.

وجود مستند عمل حر معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

تعمل في القطاع الزراعي.

لا يمكن التسجيل وأنت تعمل في إحدى القطاعات الأخرى في المملكة.

يبدأ عمر المسجل من سن ال 11 فيما فوق لا أقل.

الحد الأدنى للدخل الشهري 6000 ريال سعودي.

قيمة الحد الأدنى للمشاريع المسجلة سنوياً إلى 54000 ريال سعودي.

قبول طلبك من قبل منصة ريف الإلكترونية.

إرفاق أوراق مزاولة المهنة.

الالتزام بشروط البرنامج.

ذكر البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد توافر جميع شروط التسجيل ف برنامج ريف، يمكنك بدء عملية التسجيل برنامج الدعم الريفي، وانتظار قبول طلبك كما تعرفنا.

المستندات المطلوبة للتقديم على برنامج ريف الحكومي للدعم المادي:

بعد استيفاء الشروط السابقة من أجل التسجيل في برنامج ريف يجب عليك توفير المسندات المطلوبة وهي كالتالي:

صك عقار (البيت) أو عقد إيجار أو إيصال رسمي مثل فاتورة الكهرباء أو المياه.

صورة للمنتج الذي تقوم بزراعته مثل صورة العسل.

شهادة العمل الحر معتمدة من وزارة العمل.

بعد أن ذكرنا كافة التفاصيل عن دعم ريف للأسر المنتجة وتعرفنا على شروط التسجيل في برنامج ريف المقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لجميع شاغلي المجال الزراعي في المملكة العربية السعودية.

كثرت التساؤلات من المواطنين عن كيف يمكنهم الالتحاق بالبرنامج والتسجيل فيه، لذا إليكم طريقة التسجيل كما يلي:

أولًا الدخول إلى منصة ريف reef الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار “التسجيل للأسر منتجة” .

. اختر “تسجيل” من أسفل الصفحة التالية.

من أسفل الصفحة التالية. ثم قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانة المخصصة لذلك.

يجب توفير بعض المستندات الورقية السابق ذكرها بالأعلى وإرفاقها مع الطلب.

اذكر دخلك الخاص وما مصدره، ونشاط الأسرة.

تكلم عن مشروعك باختصار ودراسة جدوى صغيرة عنه.

حدد سنين الخبرة.

أدخل بيانات حساب التواصل الاجتماعي الخاص بك.

ثم أكمل كتابة باقي البيانات المطلوبة منك.

بعد الانتهاء من كل ذلك، توجه مرة أخرى إلى منصة ريف الإلكترونية.

فعل حسابك عبر المنصة.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالحساب البنكي الخاص بك.

بعد الانتهاء، سيتم التواصل معك عبر رقم هاتفك الخاص في رسالة نصية موجود بها كود للتحقق.

أدخل الكود الذي حصلت عليه في خانته الظاهرة أمامك.

ارجع إلى المنصة مرة أخرى، وأكمل تسجيل حسابك.

اختر “تقديم على برامج التنمية الريفية”.

لابد من إتمام التسجيل في 3 دورات مقدمة من البرنامج على الأقل.

بهذا يصبح لديك حساب مفعل عبر دعم ريف للأسر المنتجة.

متى ينزل الدعم الريفي بعد التسجيل

تتم عملية إعلانك عن قبولك في برنامج دعم ريف خلال فترة أقصاها ستين يومًا منن تاريخ التسجيل، وتستغرق الفترة كلها في عملية دراسة تحقيق المتقدم لكل شروط التسجيل في برنامج ريف.

بعد قيامك بالتقديم على راتب الدعم ووصول رسالة القبول عليك انتظار المدة بين 1 إلى 10 من بداية كل شهر ميلادي من أجل حصولك على الراتب.

وبهذا نكون قد تعرفنا على شروط التسجيل في برنامج ريف وشروط التقديم لدعم الأسر وللعاطلين عبر موقع reef وكيفية حساب مبلغ الدعم الريفي.