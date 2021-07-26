نيجيريا: إطلاق سراح 28 تلميذًا خطفهم مسلحون فى كادونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، يشارك القس هاياب فى مفاوضات لإطلاق سراح التلاميذ الذين خطفهم مسلحون هذا الشهر، فى هجوم على مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية بولاية كادونا.

وجاء ذلك الحادث العاشر من نوعه بين عمليات الخطف الجماعى لتلاميذ المدارس منذ ديسمبر الماضى، فى شمال غرب نيجيريا. وتتهم السلطات عصابات إجرامية بالوقوف وراء الحادث لطلب فدى.

وقال أولياء أمور فى نيجيريا، إن "المدرسة تضم 180 تلميذا ووقع الهجوم أثناء امتحانات"، وهى الحوادث التى ترجعها السلطات النيجيرية إلى قطاع الطرق المسلحين الذين يسعون للحصول على فدى.