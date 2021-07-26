مروحيات عسكرية تمشط محيط البرلمان التونسى

وحسبما أفاد التلفزيون الحكومى فى تونس، تمشط المروحيات باردو والمناطق المحيطة، لافتًا إلى أنباء عن انتشار وحدات عسكرية أمام عدد من المنشآت العمومية، حيث ترابط وحدات عسكرية أمام مقر التلفزيون لدواع أمنية.
وحذر الرئيس التونسى قيس سعيد، من أن من يفكرون باستخدام السلاح ضد الدولة، ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص.
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