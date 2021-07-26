جدة - نرمين السيد - وبحسب "العربية"، تدخل الجيش التونسى للفصل بين أنصار حزب حركة النهضة الإخوانى وبين المحتجين من الشعب التونسى أمام البرلمان، حيث وقعت مناوشات بينهما أمام مقر البرلمان. وكان هناك تجمع لأنصار النهضة أمام البوابة الرئيسية للبرلمان التونسى، حيث اعتصموا هناك بصحبة راشد الغنوشى زعيم إخوان تونس، ورئيس البرلمان الذى أعلن الرئيس قيس سعيد حله، أمس الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أنصار حركة النهضة يحاولون اقتحام مقر البرلمان التونسى والجيش يتدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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