طريقة تشغيل رقمين واتس اب على جهاز واحد 3 طرق سهلة ومجربة

تشغيل رقمين واتس اب على جهاز واحد تُعد من الطرق التقنية المهمة لدى عدد كبير جدًا من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية واتس اب خصوصًا عند الرغبة في تخصيص حساب واتس اب للأهل والأصدقاء وآخر للعمل، وقد أشار خبراء التقنية والتكنولوجيا إلى وجود عدة طرق موثوقة يمكن الاعتماد عليها من أجل تشغيل أكثر من حساب واتس اب واحد على نفس جهاز الجوال سواء أندرويد أو أيفون وسوف يتم التطرق إلى الطرق الصحيحة والمجربة لذلك فيما يلي من أسطر وفقرات.

طرق تشغيل رقمين واتس اب على جهاز واحد

هناك أربعة طرق سهلة صحيحة وسريعة ُمكن عبر الاعتماد على أي منها التمكن من تشغيل اكثر من حساب واحد واتس اب على نفس جهاز الهاتف الجوال دون أن يكون هناك أي صلة بين الحسابين حيث يمكن تحديد اسم مستخدم وصورة خاصة وخلفية وإعدادات خصوصية لكل منهم بسهولة، ويمكن معرفة كيف اسوي واتس ثاني على الجوال كما يلي:

ميزة نسخ التطبيقات عبر الهاتف

إن هواتف الجوال الحديثة المزودة بنظام تشغيل متطور مثل أندرويد 9 أو اندرويد 10 أو غيرهم وكذلك أجهزة الآيفون توفر لمستخدميها خاصية مهمة جدًا وهي خاصية (استنساخ التطبيقات أو Creat Dual apps) والتي يُمكن من خلالها تحديد التطبيق والنقر على نسخ، ومن ثم الحصول على نسخة ثانية جديدة من هذا التطبيق على الجوال والبدء في إعداد حساب جديد لها، ومن ضمن التطبيقات التي يمكن نسخها هو تطبيق الواتس آب، ويتم استخدام هذه المِيزة كما يلي:

الوقوف مع الضغط باستمرار على أيقونة تطبيق واتس اب المثبتة على الهاتف الجوال.

سوف تظهر مجموعة من الخيارات مثل الموضحة في الصورة التالية، ومنها (استنساخ التطبيق).

يجب هنا النقر على استنساخ التطبيق والموافقة.

وخلال لحظات قليلة سوف تظهر الأيقونة الثانية لتطبيق واتس اب على الشاشة الرئيسية للهاتف وسوف تحمل اسم (واتساب-II) كما يظهر في الصورة التالية:

يُمكن هنا البَدْء في إعدادات تطبيق واتس اب الجديد بالرقم والاسم والصورة الشخصية وإعدادات الخصوصية بحرية تامة.

استخدام أحد تطبيقات التكرار السحابي

هناك بعض التطبيقات التي قد قام بعض المطورين بإصدارها لكي تُساعد المستخدمين من الذين لا تدعم هواتفهم خاصية استنساخ التطبيق على تكرار بعض التطبيقات مرة أخرى على الجوال، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

تنزيل أحد تطبيقات التكرار السحابي على الجوال مثل تطبيق parallel space.

فتح الصفحة الرئيسية لهذا التطبيق، وتحديد التطبيق المراد تكراره وهو هنا واتس اب.

الضغط على أيقونة تطبيق الواتساب داخل تطبيق parallel space ، والبدء في إنشاء حساب جديد ثاني عليه.

عند الرغبة في فتح تطبيق واتس اب الثاني، لا بد من فتح تطبيق التكرار السحابي أولًا.

وعند حذف تطبيق التكرار السحابي، سوف يتم تلقائيًا حذف النسخة الثانية من تطبيق واتساب من على الجوال.

استخدام تطبيق واتس اب بيزنس

نظرًا لإدراك القائمين على تطبيق واتس اب انه أصبح واحدًا من أهم برامج إدارة الأعمال على مستوى العالم، تم إطلاق إصدار جديد من الواتساب يُعرف باسم واتساب الأعمال أو whatsapp business وهو تطبيق تابع أيضًا إلى شركة واتساب ولكنه مستقل بذاته، ويُمكن الاحتفاظ بتطبيق واتس اب العادي وتطبيق واتساب بيزنس على هاتف جوال واحد دون الحاجة إلى خاصية نسخ التطبيقات أو برامج التكرار، ويُستخدم واتساب الأعمال كما يلي: