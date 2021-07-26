مصادر تونسية: رئيس الحكومة المقال فى منزله وليس قيد الاعتقال

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، ترددت أنباء غير مؤكدة أن المشيشى قد يكون محتجزًا فى أحد مقرات الجيش بعد إقالته، مضيفة أنه لا معلومات عن مكان تواجد رئيس الحكومة التونسية منذ إقالته الليلة الماضية.
فيما ردت مصادر أمنية على هذه التقارير، مؤكدة أن المشيشى يتواجد فى منزله، وليس قيد الاعتقال.
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