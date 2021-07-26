زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية ”العثمانية” بجنوب تركيا

أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب مساء أمس الأحد، ولاية "العثمانية" بجنوب البلاد.
وفي بيان لها، كشفت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 23:55 بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أن عمق الزلزال الذي وقع في قضاء دوز إيجي، بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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