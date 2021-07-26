dari.iq رابط الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية 2021 العراق

عمر شويل - جدة رابط الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية 2021 في العراق يبحث عنه الكثير من المواطنين في كافة المحافظات، حيث كان مجلس الوزراء العراقي، قد أعلن عن هذه المبادرة للمواطنين الذين يعانون ظروف معيشية سيئة، حيث يمكن من خلال هذه المبادرة الحصول علي قطعة أرض بالنسبة لمحدودي الدخل وتحت شروط معين وسيكون التقديم من خلال رابط إلكتروني للحصول علي رابط استمارة إلكترونية.

اعلانات وزارة الاعمار والاسكان في العراق أنه قد تم تخصيص اكثر من 500 الف قطعة ارض للأشخاص المواطنين العراقيين ومساعدتهم على بناء بيت طبقا للشروط التي وضعتها حكومة العراق قد اكدت وزاره الاسكان انه قد تم فتح الباب يقوم المواطنين بالتقديم عبر الاستمارة الالكترونية و ذلك سيتم الكترونيا حتى لا يحدث إصابات بفيروس كورونا ويستطيع الشخص الذي تنطبق عليه شروط الحصول على قطعة أرض وتسجيلها.

طريقه التقديم على قطع الاراضي السكنية في العراق

هناك خطوات يجب ان يكون الشخص يعرفها حتى يتمكن من تسجيل استماره الحصول على قطعه من الاراضي السكنيه قبول الطلب حيث تبدا الخطوات كالتالي:

اولا يجب على الشخص ان يقوم بدخول موقع وزارة الاعمار والاسكان العراقية

سوف تتظهر امامه استماره مكتوب فيها بعد الشروط عليه ان يضغط موافق على جميع الشروط التي قامت رئاسه وزراء العراق وضعها

بعد ذلك سيطلب منه الاستماره إدخال رقم الهاتف وذلك حتى يستلم عليه كود

ثم بعد ذلك يقوم بكتابه جميع البيانات التي تخصه بشكل صحيح

بعد ذلك يضغط تقديم الاستمارة ولكن يجب عليك التاكد من ان جميع البيانات صحيحه ورقم الهاتف صحيح ثم انتظر الرد على الهاتف الخاص بي

تعطي وزارة الاعمار والاسكان العديد من الامتيازات للأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط ويحصلون على قطع اراضي سكنيه حيث سيكون هناك تسهيلات في السداد وايضا في الاوقات المخصصة للسداد وسيكون ثمن قطعة الارض في متناول الجميع من ناحية اخري فقد اكد موقع وزاره الاعمار والاسكان انه سيكون هناك موعد لكل محافظه عراقيه على حجر حتى يتمكن من التقديم والتسجيل على قطع الاراضي .