الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق مليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة، وصاروخا بالستيا باتجاه جازان، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الدائم والثابت، بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام. وأكدت وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مجددة التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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