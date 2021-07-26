رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021 عمادة القبول والتسجيل عبر portal.ku.edu.kw بالرقم المدني

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021، ما زال البحث جاري بصورة كبيرة عن جامعة الكويت نتائج القبول، فبعد أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2021، اتجهت أنظار الطلاب والطالبات إلى حلم دخول جامعة الكويت، ونظراً للأعداد الكبيرة من حاملي الثانوية العامة هذا العام، الراغبة في الالتحاق بجامعة الكويت، والذي يفوق ما تم اعتماده من قبل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت، تم إرجاء الإعلان عن نتائج جامعة الكويت 2021، للنظر في طريقة تسمح باستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات، وتعد معرفة نتائج قبول جامعة الكويت، من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، لذلك سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بكل تفاصيله، ونحاول الإجابة على كافة الأسئلة العالقة في أذهانكم، عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021

يستطيع الطالب والطالبة معرفة نتيجة القبول بجامعة الكويت وهو جالس مكانه وبكل سهولة، فقد وفرت عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت التابعة لوزارة التعليم العالي الكويتية، رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021 ليتم الاستعلام من خلاله عن النتيجة، بطريقة بسيطة نوضحها فيما يلي:

الثانوية العامة النظام الموحد أو ما يعادلها بالقسمين العلمي والأدبي.

الثانوية الدينية.

من تحصل على شهادة الثانوية من خارج البلاد.

الثانوية الإنجليزية والفرنسية.

الكويتيون وأبناء الكويتيات.

أزواج الكويتين.

مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي.

أبناء أعضاء هيئة التدريس وأزواجهم.

أيضاً أبناء الدبلوماسيين والشهداء.

أبناء وأزواج أعضاء هيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغة والعاملين بالجامعة.

منح الطلبة المتفوقين ومنح الرئيس الأعلى للجامعة والمنح الثقافية.

الشهادات التي يتم قبولها بالجامعةمن هم الفئات المسموح لها القبول بجامعة الكويتعمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت

أعلنت عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت أنه نظراً للأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات، الراغبة في دخول الجامعة والتي تفوق الأماكن المعتمدة من قبل إدارة الجامعة، تقرر دراسة كل السبل والطرق اللازمة والتي من شأنها تعزيز فرص المتقدمين، للالتحاق بجامعة الكويت، ولذلك تم تأخير الإعلان عن نتائج قبول جامعة الكويت 2021 إلى الآن، والمرجح الإعلان عنها أواخر الأسبوع الجاري.