التقويم الدراسي السعودي 1443 || متى بدء العام الدراسي الجديد في جميع مدارس المملكة

نعرض لكم التقويم الدراسي السعودي 1443 بعد أن شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن متى بدء العام الدراس الجديد والتحاق الطلاب بالمدارس في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي ١٤٤٢ وسط تحديات وصعوبات باتت هي الأكبر في تاريخ التعليم داخل المملكة العربية السعودية، حيث واجهت الوزارة مشكلة فيروس كورونا المستجد، بأن قامت بتعليق الدراسة وإيقاف العمل بنظام الفصول والمدرسة وحل مكانة التعليم عن بعد،وواجهت العديد من التحديات خلال ذلك العام والتي نجحت فيها الوزارة وعبرت بالعملية التعليمية وبالطلب إلى بر الأمان، ونحن الآن على اقتراب من عام دراسي جديد، وأصبح الوضع أفضل من سابقه، حيث تمكنت وزارة الصحة السعودية من السيطرة على الفيروس والحد من أعداد المصابين، وها هي الآن وزارة التعليم السعودية تعلن عن استعدادها للعودة العمل بنظام الدراسي الحضور بالمدارس بسبب تحصين العاملين في قطاع التعليم في البلاد، حيث باتوا محصنين بنسبة ٦٧% منهم حتى الآن، وجاري تحصين الباقي.

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن عودتها للعمل بالتعليم في الفصول والمدارس إلى طبيعتها وسابق عهدها، فإن الطلاب يتساءلون عن بدء الدراسة، وعن مواعيد الإجازات، وإليكم التقويم الدراسي بالتفصيل:

تبدأ السنة الدراسية الجديدة في ٢١من شهر محرم ١٤٤٣ هجرية، والذي سيوافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ على جميع المستويات الدراسية.

في حين سيبدأ إجازة منتصف العام للفصل الدراسي الأول في ٣/٦ /١٤٤٣، والذي سيوافق ٦/١ /٢٠٢٢.

ستعود الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في التاريخ ٣١/٦ /١٤٤٣، الذي يوافق ١٦/١/ ٢٠٢٢.

عودة التعليم الدراسة في السعودية

وبعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن العودة للعام الدراسي الجديد في المواعيد التي ذكرناها لكم، تساءل الكثيرين عن طريقة الدراسة، حيث في العام الماضي تم توقيف الذهاب إلى المدارس وتم استبدالها بالنظام الإلكتروني وهو التعلم عن بعد وذلك من أجل حماية جميع الطلاب من خطر الإصابة بالفيروسات، ورداً على تلك التساؤلات قامت الوزارة بالتأكيد على أن في العام الجديد سوف يعود العمل بنظام الحضور إلى المدارس.