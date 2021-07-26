أخبار اليمن : هطول أمطار مصحوبة بعواصف على مناطق يمنية

هطول أمطار مصحوبة بعواصف على مناطق يمنيةأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن معلومات الرصد وتحليل خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خصوصا على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية مع تراجع محدود في حالة انتشار السحب وفرص الأمطار الغزيرة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة، ستكون متوسطة إلى غزيرة أحيانا على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً.

فيما ستكون الأمطار المتوقع هطولها على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، متفاوتة الشدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار والسحب المنخفضة و الضباب أو الشابورة المائية .

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الجوال أو شبكات النت والأجهزة الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة ـ إب 81.8 ملم، مطار صنعاء 32.2 ملم، إب : 14.6، المحويت : 7.9، حجة : 4.6، ريمة : 3.2 ، الكود : 1.3 ، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد

