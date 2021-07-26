عمت الفرحة العارمة عائلة اللاعب الأردني، صالح الشرباتي، بعدما نجح ابنها في التأهل إلى الدور النهائي في رياضة التايكواندو في أولمبياد طوكيو.
ومع هذا التأهل، ضمن الشرباتي أن يحصل على ميدالية فضية على الأقل.
ونشرت اللجنة الأولمبية الأردنية شريط فيديو من منزل عائلة الشرباتي في الأردن، وثق لحظة فوزه على منافسه، حيث علت صرخات الفرحة.
وعبر عدد من أفراد العائلة عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز العالمي بالقفز والتصفيق.
وكان الشرباني نجح في التأهل إلى نهائي وزن ما تحت 80 كليوغراما في التايكواندو، بفوزه في نصف النهائي على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو الفرحة.. عائلة لاعب أردني تحتفل بضمانه ميدالية طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.