زلزال قوى يضرب جنوب تركيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية فى بيان لها، أن الزلزال وقع فى قضاء دوز إيجى، على عمق سبعة كيلومترات تحت سطح الأرض، فى ساعة مبكرة من اليوم.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، ما يجعلها عرضة للزلازل المدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول فى عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفاً آخرين.