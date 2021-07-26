تجمع عشرات المواطنين بمحيط البرلمان التونسى لدعم قرارات قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التونسى قد أصدر مساء أمس الأحد، قرارت تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه. كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأكد الرئيس التونسى أن هذه القرارات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، مضيفًا أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها عدة مدن تونسية.