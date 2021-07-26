فيديوجراف- عبير موسى.. برلمانية تحدت إرهاب إخوان تونس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن اتهمت عبير موسى جماعة الإخوان الإرهابية هناك بالسيطرة على بلادها.. إذ قالت إنها تعيش تحت وطأة القمع الحقيقى بسببب عناصر الجماعة، وتعرضت للضرب مرتين من طرف نائبين إخوانيين بالبرلمان التونسى.

وبدأت البرلمانية التونسية اعتصامًا مفتوحًا، السبت الماضى، لتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، ما أدى إلى أن راشد الغنوشى عاقبها بالمنع من أخذ الكلمة داخل البرلمان، وأطلقت خلال اعتصامها شعار "يسقط يسقط حكم المرشد".