الأمم المتحدة: حصيلة قياسية للضحايا المدنيين فى أفغانستان خلال شهرين

وفى تقرير لها، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان، إنها وثقت سقوط 5.183 ضحية من المدنيين بين يناير ويونيو، بينهم 1.659 قتيلاً، بزيادة قدرها 47%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد سلطت هذه الأرقام الضوء على الوضع المتردى للمدنيين الأفغان مع تصاعد القتال، بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، انسحاب القوات الأمريكية بحلول سبتمبر، ليطوى صفحة 20 عامًا من الوجود العسكرى الأجنبى فى البلاد.
وقالت البعثة الأممية فى بيانها: "من بواعث القلق الشديدة الزيادة الحادة فى عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا، إذ كان عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى الفترة بين مايو ويونيو يعادل تقريبًا العدد الذى سجل فى الشهور الأربعة التى سبقت ذلك".
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