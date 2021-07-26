حركة الشعب التونسية: قرارات الرئيس تهدف لمواجهة الخطر الداهم على الدولة

جدة - نرمين السيد - أكدت حركة الشعب التونسية، اليوم الإثنين، على أن قرارات الرئيس قيس سعيد تهدف لمواجهة الخطر الداهم الذى يهدد الدولة التونسية، وشددت الحركة فى الوقت ذاته على أن حركة النهضة الإخوانية هى التى انقلبت على تونس وشبابها، وليس الرئيس سعيد.





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