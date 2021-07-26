نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022 orientation esi dz وموعد نتائج التوجيه للناجحين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في الجزائر حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا 2022، وذلك وفقاً لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية، ودرونا عبر موقع ثقفني أن نجلب لكم جميع التفاصيل التي تخص التسجيلات الجامعية 2021-2022، بالإضافة إلى رابط موقع تسجيلات حاملي بكالوريا الجزائر.

التسجيلات الجامعية 2021-2022

التسجيلات الجامعية 2021-2022 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا للعام الدراسي الجديد، حيث تعين تاريخ التسجيلات الجامعية 2022 لحاملي البكالوريا اعتباراً من يوم 27 جويلية 2021، وتستمر عملية تسجيلات الجامعية حتى يوم التاسع والعشرين من الشهر نفسة. وذلك حسب ما جاء في المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 19 ذو القعدة 1442هـ الموافق ليوم 29 جوان 2021 والمتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2021/2022.

وفي ذات السياق دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع حاملي البكالوريا الراغبين في الدخول عبر موقع التسجيلات الجامعية، وإتمام عملية التسجيل إلى التأني والتحلي بالواقعية الكاملة أثناء إتمام عملية ملء استمارة الرغبات وهذا وفقا لشروط الالتحاق بمختلف التخصصات.

تأكيد التسجيلات الجامعية 2022

قال جمال بوقزاطة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تأكيد التسجيلات الجامعية 2021-2022 سيكون خلال الفترة من يوم 27 جويلية 2021، حتى 27 من نفس الشهر ، كما سيتم إعلان نتائج التسجيلات الجامعية الأولية خلال الفترة من الأول الـ 8 من آب المقبل كأجل لإعلان نتائج التوجيه للناجحين الجدد في شهادة التعليم الثانوي.

موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022

من خلال الدخول عبر رابط https://www.orientation-esi.dz/، يُمكنكم إتمام عملية التسجيلات الجامعية 2021/2022 في الجزائر، ومتابعة أهم التفاصيل والأخبار فيما يخص تأكيد التسجيلات الجامعية للعام الدراسي الجديد، هذا وسنتابع نحن معكم أول بأول ما سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص ذات الشأن.