يابخت أبوالهول – صافيناز شغالة رقص بلدي في الأهرامات

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الأشهر إنستغرام. وظهرت “صافيناز” من خلال الجلسة وهي تقف أمام الأهرامات مرتدية فستان مشجر باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها. و

علقت صافيناز على الصور قائلة: “بحب مصر”.

يذكر أن آخر أعمال صوفينار كان فيلم “إنت حبيبي وبس” بطولة محمود الليثي وبوسي وأحمد حلاوة ومحمد ثروت وهالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وحمدي إسماعيل وآخرون، وتأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.