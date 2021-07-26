أولمبياد طوكيو.. تعرف على مواعيد المنافسات المغربية

تشارك البعثة المغربية، التي تضم 48 رياضيا ورياضية، في عدد من المسابقات في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتنافس الرياضيون المغاربة في 18 مسابقة، لكن تبقى ألعاب القوى الرهان الأكبر بالنسبة للدولة المغاربية، التي اعتادت التألق في هذه الرياضة خلال الدورات السابقة.

فيما يلي مواعيد المنافسات المغربية في أولمبياد طوكيو:

في الرماية، تخوض ابتسام ماريرحي الجولة الثانية اليوم الاثنين 26 يوليو.

في التايكوندو، يواجه أشرف محبوبي شيك صلاح في بطولة الرجال وزن 80 كلغ يوم 26 يوليو.

في السباحة، تخوض لينا خيارا منافستها ضمن فئة السيدات 200 متر حرة يوم 26 يوليو.

كما يشارك السباح سامي بوتويل في بطولة الرجال 100 متر حرة يوم 27 يوليو.

في ركوب الأمواج، يواجه رمزي بوخايم الفرنسي مايكل في الجولة الثالة يوم 26 يوليو.

وفي كرة الشاطئ، سيلعب المغرب أمام البرازيل يوم 27 يوليو، قبل أن يواجه تشيلي يوم 30 من الشهر نفسه.

في الملاكمة، ينازل يونس بالا ديفيد نييكا في الدور 16، وذلك يوم 27 يوليو، كما تواجه أميمة بيلحبيب نظيرتها الأوكرانية في الدور واليوم نفسه.

في ألعاب القوى، ينافس عبد الرحيم مووم في وزن 73 كلغ، يوم 28 يوليو.

في الجودو، تواجه أسماء نيانج الإيطالية أليس بيلاندي في بطولة السيدات وزن 70 كلغ، يوم 28 يوليو.

وأخيرا في مسابقة التجديف، سيخوض ماسيس سعودي الجولة الأولى يوم 28 يوليو.