عاجل.. الاتحاد التونسى للشغل: حان الوقت لإنهاء حقبة وضعت تونس على صفيح نار

جدة - نرمين السيد - أكد الاتحاد التونسى للشغل، اليوم الإثنين، أنه حان وقت تحمل المسؤوليات، وإنهاء الحقبة التى وضعت البلاد على صفيح من نار، فى إشارة إلى حقبة حكم الإخوان وحزب حركة النهضة الإخوانى بقيادة راشد الغنوشى. كما شدد الاتحاد على ضرورة وضع خارطة طريق لتبديد المخاوف بشأن القرارات الرئاسية الأخيرة.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال الاتحاد التونسى للشغل فى بيانه، اليوم، إنه حذر كثيرًا من الأزمة التى وقعت فيها البلاد ونبه إليها أكثر من مرة، مشيدًا بالتحركات الاجتماعية والشعبية السلمية. وطالب الاتحاد التونسى للشغل بضرورة تحديد مدة للإجراءات الاستثنائية، والإسراع بإنهائها، إلى جانب مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.

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