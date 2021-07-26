link رابط نتيجة الدبلومات الفنية2021 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بكافة الأقسام صناعي وزراعي وتجاري وكذلك الدبلومات الفندقية 2021 وذلك عن طريق البوابة المصرية للتعليم الفني بالكود حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في القريب العاجل بنظام الخمس سنوات وكذلك نظام الثلاث سنوات، ويمكن لجميع طلبة الدبلومات الفنية الحصول على النتيجة عقب اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بالاسم ورقم الجلوس.

شهادة الدبلومات الفنية 2021

زاد البحث من قبل الطلاب عن موعد ظهور النتيجة وسط حالة من الخوف والتوتر وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال موقع الدبلومات الفنية بالاسم لكل طالب بمختلف الشعب، وقد قامت الوزارة بكافة الإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم للطلاب والمتابعين على المنظومة التعليمية خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قامت الوزارة بتوفير فرق طبية ووجود سيارات إسعاف طوال فترة الامتحانات وتمت عمليات التصحيح ورصد الدرجات يوم السبت 26/6/2021 وكان عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع الأقسام حوالي 50 ألف عضواً.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

صرحت بعض المصادر الإعلامية بداخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أنه سيتم البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول عبر إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه مازالت أعمال التصحيح مستمرة إلى الآن ولم تنتهي بعد وكان موعد عمليات التصحيح يوم السبت الماضي ويستمر إلى الآن رصد وتجميع الدرجات في كنترول الدبلومات الفنية بمنتهي الدقة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية بكافة المواد الدراسية، وسوف تعتمد النتيجة رسمياً على هذا الموقع https://fany.moe.gov.eg/ExamResults عقب الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام تجاري وزراعي وصناعي وفندقي يوم 29 يوليو الحالي، وقد صرح أيضا الدكتور محمد مجاهد أنه سيتم قبول تظلمات طلاب الدبلومات الفنية ثاني يوم ظهور النتيجة ويستمر قبول طلبات التظلمات لمدة 15 يوم.