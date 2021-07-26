نتائج الدبلومات الفنية 2021 رابط نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي، تجاري، زراعي” عبر بوابة التعليم الفني

نتائج الدبلومات الفنية 2021، عمليات بحث مكتفة حالياً من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية على مستوى جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم عن انتهاء كنترولات الدبلومات الفنية من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وخلال الساعات القليلة المقبلة ستكون النتيجة متاحة عبر موقع بوابة التعليم الفني، ويمكن لجميع الطلاب وقتها الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، ونوافيكم في هذا المقال الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي، تجاري، زراعي”.

نتائج الدبلومات الفنية 2021

يترقب ما يزيد عن 800 ألف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية الإعلان عن النتيجة، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالياً حالة من التوتر والقلق الشديد في انتظار النتيجة، وقد أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الدبلومات الفنية ستعلن في الأسبوع الجاري في موعد أقصاه يوم السبت المقبل، حيث سيتم اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

عمليات بحث مكثفة حالياً من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية “صناعي، تجاري، زراعي”، والتي ستعلن قريباً جداً، وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ويتم الاستعلام عن النتيجة كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الضغط على بوابة التعليم الفني والخدمات الإلكترونية.

الضغط على نتائج الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية

من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الحالي، وفي اليوم التالي من ظهور النتيجة سيتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب، ويستمر الباب مفتوح لمدة 15 يوماً أمام الطلاب، والجدير بالذكر أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات لنتائج الدبلومات الفنية، اشترك فيها حوالي 45 ألف معلم، وجاءت التقارير الأولية بشأن نتيجة الدبلومات الفنية مطمئنة للغاية، وتؤكد ارتفاع نسبة النجاح بخلاف السنوات الماضية، وبالرغم من الظروف التي أجريت فيها الاختبارات بسبب فيروس كورونا المستجد.