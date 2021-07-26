Oppo A93s 5G أحدث هواتف شركة أوبو | أهم المميزات والعيوب والسعر

Oppo A93s 5G هاتف أوبو الجديد الذي ينضم إلي عائلة الـA من الشركة ، والذي يأتي كتحديث بسيط عن هاتف أوبو الآخر Oppo A93. الاختلاف الرئيسي هو المعالج ، حيث يتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة Dimensity 700 ، أما باقي المواصفات فتظل كما هي في كلا الهاتفين.

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي 188 جراماً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌كما يدعم كذلك زيادة سعة التخزين عن طريق إضافة كارت ميموري

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة أوبو الخاصة ColorOS 11.1.

‌لا يأتي الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، كذلك لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.5 إنش من نوع LTPS IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 405 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 90.5% من جسم الهاتف ، مع درجة سطوع تصل إلي 480 شمعة.

‌كذلك يدعم الهاتف التردد العالي حتي 90 هرتز.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي من نوع Cortex-A76 بتردد يصل إلي 2.2 جيجاهيرتز ، أما الستة الأخري من نوع Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهيرتز.

‌كما يتوفر أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم HDR.

‌بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 تدعم الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌وكذلك كاميرا للعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً

‌تدعم الكاميرات خاصية الـHDR وتصوير الـPanorama ، كما يوجد كذلك فلاش ليد.

‌أما عن تصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق الكاميرات الأمامية أو الخلفية.

‌كما يدعم الهاتف التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

‌بالنسبة لفئة الهاتف الإقتصادية فمن الطبيعي ألا يحتوي على سماعات ستيريو ، لكن جودة الصوت واضحة ونقية.

‌كما يوجد كذلك مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face Unlock.

‌يتوفر الهاتف بدعم العديد من المستشعرات مثل : الجيروسكوب ، التقارب ، التسارع ، وكذلك البوصلة.

‌يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer غبر قابلة للإزالة ، تدعم الشحن بقدرة 18 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية On The Go (OTG).

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأبيض ، الأسود ، والأزرق.

308$ للنسخة الوحيدة التي يتوفر بها الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أي ما يساوي 4832 جنية مصري

مواصفات هاتف Oppo A93s 5G :كاميرات هاتف Oppo A93s 5G :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Oppo A93s 5G :

ذلك السعر الرسمي للهاتف والذي تم الإعلان عنه في الصين ، مع بدأ مبيعات الهاتف بداية من يوم 30 لشهر يوليو الحالي.