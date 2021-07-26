أخبار اليمن : الامين العام للمؤتمر يواسي آل درهم العبسي

الامين العام للمؤتمر يواسي آل درهم العبسيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن الأحول برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال درهم العبسي، وكافة أفراد الأسرة، بوفاة زوجته الفاضلة .

وفي البرقية عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الاليم.

سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

