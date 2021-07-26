ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 160 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة "بى بى سى" فأن المناطق الأكثر تضررا هى ولايتى ماهاراشترا وغوا فى غرب الهند، وولايتى كارناتاكا وتيلانجانا جنوبى البلاد. يذكر أن الفيضانات تحدث سنويا فى الهند خلال موسم الرياح الموسمية الذى يمتد من شهر يونيو وحتى سبتمبر، ولكن يقول خبراء إن التغير المناخى الناجم عن الاحتباس الحرارى جعل الهطول الغزير للأمطار أكثر احتمالا، كما ساهم ارتفاع مستويات سطح البحر فى حدوث هذه المشكلة.

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