نقابة الصحفيين التونسية: قلقون من أعمال انتقامية بحق مؤسسات إعلامية فى تونس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أدانت نقابة الصحفيين التونسية الاعتداء اللفظي ومضايقة مراسل "العربية" من قبل أنصار حزب حركة النهضة الإخوانى، حيث تعرض للاعتداء أثناء أداء مهام عمله أمام مقر البرلمان التونسى فى وقت سابق من اليوم.

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