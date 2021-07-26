فيديوجراف: ليلة سقوط الإخوان فى تونس.. ماذا حدث فى البلد الخضراء؟

جدة - نرمين السيد - خرج الآلاف من المواطنين فى تونس أمس الأحد، احتجاجًا على سياسة حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشى، وحكومة هشام المشيشى، مطالبين بحل البرلمان وإزاحة الإخوان، بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشى وباء كورونا فى البلاد.





وأقدم المحتجون على اقتحام مكاتب حركة النهضة الإخوانية فى مختلف المدن، وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها، الأمر الذى جعل الرئيس التونسى قيس سعيد، يستجيب لدعوات المواطنين، ويعلن جملة من الإجراءات الصارمة، إذ قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس. وتعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، خرج عدد كبير من التوانسة، فى شوارع البلاد للاحتفالات بسقوط الإخوان، وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

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