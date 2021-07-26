هاتفيًا.. تبون يناقش مع قيس سعيّد مستجدات الأوضاع فى تونس

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جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان لها عبر "تويتر"، "تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تبادلا فيها مستجدات الأوضاع فى الشقيقة تونس"، وذلك فى ظل احتجاجات شعبية واسعة تشهدها تونس ضد حزب حركة النهضة الإخوانى.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين تطرقا خلال المحادثة الهاتفية إلى "آفاق العلاقات الجزائرية التونسية، وسبل تعزيزها".
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