جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموفد وكالة الأنباء الرسمية فى تونس، فإنه لم يطرأ على المشهد العام سوى تغيير واحد، وهو وجود آليتين عسكريتين ووقوف جنود مسلحين الى جانبها فى شارع الحبيب بورقيبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس: إعادة فتح شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمنى وعسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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