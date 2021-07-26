روسيا تحجب 49 موقعًا مرتبطًا بالمعارض نافالنى

جدة - نرمين السيد - بدأ الجهاز الفيدرالى الروسى لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور"، اليوم الإثنين، حجب 49 موقعًا على صلة بالمعارض الروسى البارز أليكسى نافالنى، حسبما أكد ليونيد فولكوف، أحد أبرز المقربين من معارض الكرملين.





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