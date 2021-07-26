خطوات الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية السعودية

يبحث عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عن طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية 2021 في المملكة العربية السعودية، حتى يتعرف كل مواطن على الموقع الذي يعيش فيه، ويلبي الطلبات في وقت سريع من اقرب الأماكن له، تعرف حالاً عن كيفية الاستعلام عن موقعك من خلال متابعة هذا المقال الذي سنوضح فيه طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية، ومعرفة كيف اطبع العنوان الوطني الخاص بي.

الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية

وفرت الحكومة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة يتبين منها مكان إقامة المواطن على الخريطة العالمية إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، فقد يتم التعرف على أي شخص من خلال رقم هاتفة فيتم التواصل بين المؤسسات المختلفة بكل سهولة ويسر دون البحث والتدقيق الذي يأخذ الكثير من الوقت.

وهذا النظام شامل متكامل يسهل التعرف على جميع الأماكن والاتجاهات مع التواصل مع المواطن والمقيم في السعودية بسرعة والوصول حتى يتم قضاء كل المصالح في وقت قياسي من غير الاحتياج إلى كشف الخريطة الإلكترونية المدفوعة والتي تكلف المصاريف، فأصبحت خدمة التعارف على العناوين مجانية.

طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن العنوان الوطني الخاص بك عبر كتابة رقم الهوية الوطنية باتباع بعض الخطوات البسيطة:

عليك تسجيل دخول العنوان الوطني .

. كتابة رقم الهوية في المستطيل الفارغ.

كتابة رقم الهاتف الذي قد سبق تسجيله على الموقع.

اضغط على زر التحقق من الهوية الوطنية.

بعد تسجيل المعلومات الخاصة عن كافة كشف كافة التفاصيل عن الهوية الوطنية.

كما يمكن إضافة أسماء أشخاص جدد بنفس العنوان.

يمكن تحديث العنوان الوطني أيضا مثل إضافة جديد أو تغيير رقم الهاتف.

أيضا مثل إضافة جديد أو تغيير رقم الهاتف. يمكن حذف أسماء بعض الأشخاص من العنوان عند تغيير السكن لهم.

كتابة العنوان المقصود بالتفاصيل.

اضغط على زر حفظ البيانات.

وقد يلزم وضع اثنين من العناوين طبقا لما قرره مجلس الوزراء السعودي بضرورة كتابة عنوان السكن وعنوان العمل، حتى يتم سهولة التواصل للمُقين داخل حدود المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات لمؤسسات الأعمال الحكومية والخاصة، ويتم خدم أكبر قدر من الناس من السعوديين والغير سعوديين المتواجدين بالإقامة على أرض المملكة.