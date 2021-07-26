iau.edu.sa رابط بوابة القبول الإلحافي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل موعد وشروط التقديم

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي البيان الثلاثاء 17 ذي القعدة 1442 27 يوليو 2021 بداية فترة تقديم طلبات الالتحاق للطلاب والطالبات بالجامعة من خلال رابط بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة السبت 21 ذي القعدة 1442 31 يوليو 2021 نهاية فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلى الساعة الثانية عشر ظهراً الأحد 22 ذي القعدة 1442 1 أغسطس 2021 إعلان الدفعة الأولى للمرشحين و المرشحات للقبول من الأحد إلى الثلاثاء 22 ذي القعدة 1442 إلى يوم 24 ذي القعدة 1442 1 أغسطس 2021 إلى يوم 3 أغسطس 2021 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الأولى إلكترونيًا إلى الساعة الثانية عشر ظهراً الأربعاء 25 ذي القعدة 1442 4 أغسطس 2021 إعلان الدفعة الثانية للمرشحين و المرشحات للقبول من الأربعاء إلى الجمعة 25 ذي القعدة 1442 إلى يوم 27 ذي القعدة 1442 4 أغسطس 2021 إلى يوم 6 أغسطس 2021 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية إلكترونيًا إلى الساعة الثانية عشر ظهراً السبت 28 ذي القعدة 1442 7 أغسطس 2021 إعلان الدفعة الثالثة (الأخيرة) للمرشحين و المرشحات للقبول من السبت إلى الإثنين 28 ذي القعدة 1442 إلى يوم 1 محرم 1443 7 أغسطس 2021 إلى يوم 9 أغسطس 2021 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الأخيرة إلكترونياً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً الإثنين 1 محرم 1443 9 أغسطس 2021 إغلاق القبول الأحد 7 محرم 1443 15 أغسطس 2021 بداية فترة اختبارات تحديد المستوى. بداية فترة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين على كلية الشريعة والقانون. بداية فترة إجراء كشف اللياقة المهنية للطلبة المقبولين في البرامج الصحية. الخميس 11 محرم 1443 19 أغسطس 2021 نهاية فترة اختبارات تحديد المستوى. نهاية فترة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين على كلية الشريعة والقانون. نهاية فترة إجراء كشف اللياقة المهنية للطلبة المقبولين في البرامج الصحية. الإثنين 15 محرم 1443 23 أغسطس 2021 بداية فترة تسجيل المقررات إلكترونياً للطلبة المستجدين. بداية فترة برنامج التهيئة. الخميس 18 محرم 1443 26 أغسطس 2021 نهاية فترة برنامج التهيئة. الأحد 21 محرم 1443 29 أغسطس 2021 نهاية فترة تسجيل المقررات إلكترونياً للطلبة المستجدين – بداية الدراسة

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