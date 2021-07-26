دوت الخليج :- عقد رؤساء الحكومات السابقون اجتماعاً عند الساعة الخامسة عصر اليوم في بيت الوسط جرى خلاله مناقشة اخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة. وبعد الاجتماع، اعلن الرؤساء "دعم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة، للبدء بتعاون شفاف ومجد مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة". ودعوا "لتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيداً عن البدع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رؤساء الحكومات السابقون : ندعم تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.