عاجل.. أبو الغيط يناقش التطورات فى تونس مع وزير الخارجية جراندى

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاتصال تناول التطورات التى شهدتها تونس فى المرحلة الأخيرة والتى أفضت إلى القرارات الرئاسية التى تم الإعلان عنها مساء أمس 25 الجارى.

وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام فى الصورة بالكامل من الوضع السياسى الذى تشهده البلاد ومن التفاعلات، التى أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة، فى ضوء ما شهده الوضع الداخلى من حالة انسداد.

وذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسى على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذى تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأى العام العربى كافة.

كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسى، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.