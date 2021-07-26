 دستورية وجريئة.. اتحاد كتاب تونس يعلن تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيّد

جدة - نرمين السيد - أعلن اتحاد الكتاب التونسيين، اليوم الإثنين، تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد، واصفًا إياها بالدستورية والجرئية، بعدما قرر الرئيس إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد عمل البرلمان الإخوانى ورفع الحصانة عن جميع نوابه، أمس الأحد، فى خطوة استجابت للاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد حزب حركة النهضة الإخوانى ورئيسه راشد الغنوشى.





وفى بيانه، اليوم، دعا اتحاد الكتاب التونسيين جميع المواطنين إلى الالتفاف حول الرئاسة، مشددًا على رفضه التدخلات الخارجية فى الشأن التونسى. كما أكد اتحاد الكتاب التونسيين، على دعمه للقوات الأمنية والعسكرية لحماية البلاد فى مواجهة عنف وإرهاب الإخوان.

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