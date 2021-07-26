الرئيس اللبنانى يستدعى نجيب ميقاتى لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر فقد استدعى الرئيس اللبنانى ميشال عون نجيب ميقاتى لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان. ​وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن ميقاتى وصل إلى قصر بعبدا تلبية لدعوة عون من أجل التشاور فى تشكيل الحكومة. وكان ميقاتى، الذى ترأس الحكومة اللبنانية فى السابق مرتين؛ الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، قد حصد 93 صوتا، يمثلون أغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بحسب إحصاء للأصوات، خلال المشاورات النيابية برئاسة الرئيس اللبنانى، ميشال عون.

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