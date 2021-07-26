نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 ومزايا اللوتري الأمريكي Green Card في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 ، هناك الكثير من التساؤلات تنتشر بين العديد من الأشخاص عن موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 ، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول عام ميلادي جديد وهو الموعد المقرر لفتح باب التقديم في اللوتري الأمريكي، وتأتي التساؤلات عن ما هو اللوتري الأمريكي.؟ فيما يود الكثير من الراغبين معرفة موعد التقديم في اللوتري الأمريكي 2022 وكيفية الحصول على نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2022، كل ذلك سنتعرف عليه خلال المقال.

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

برنامج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، هو مُقدم من خلال وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بنظام الاختيار العشوائي للفائزين في اللوتري الأمريكي، ولبرنامج اللوتري الأمريكي العديد من المميزات. والتي سنتعرف عليها أيضاً خلال المقال، ولكن الأهم من ذلك أن برنامج اللوتري الأمريكي يمنح الشخص الفائز الجرين كارد أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. والتمتع بالكثير من الامتيازات الأخرى.

مزايا قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022:

يتمتع الفائزين في اللوتري الأمريكي بالعديد من المزايا التي يُقدمها البرنامج والتي تتلخص في التالي:

التقديم في القرعة الهجرة إلى أمريكا مجانية. لا يحتاج التقديم في اللوتري الأمريكي إلى لغة أو شهادات خبرة. حصول الشخص على تأشيرة للهجرة إلى أمريكا. سهولة العمل في أمريكا. الهجرة العائلية إلى أمريكا. إقامة دائمة في أمريكا “جرين كارد”.

رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2022

من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية، يُمكنكم إتمام عملية التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك الرابط، سنعمل على جلبة لكم وقت فتح استقبال طلبات التقدم، وذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.

موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

من خلال ما تم تداوله عبر الكثير من الصفحات على الإنترنت، سيكون موعد التقديم في اللوتري الأمريكي 2022 ، وإمكانية إدخال المعلومات الخاصة بهم للتأكيد خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر وتنتهي في 10 نوفمبر من كل عام., وهو الموعد الرسمي والمقرر من كل عام ميلادي.