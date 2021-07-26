أخبار اليمن : “الاتصالات” توجه دعوة هامة لشركات الهاتف النقال

“الاتصالات” توجه دعوة هامة لشركات الهاتف النقالجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها لشركات الهاتف النقال بسرعة تنفيذ التزاماتها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة قبل منحها تراخيص الجيل الرابع 4G.

واعتبرت وزارة الاتصالات في بيان، هذا الإجراء، خطوة مهمة وواجبة على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الشركات واتفاقية التراخيص ووثيقة السياسات لمنح تراخيص الأجيال الحديثة المقرة من مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى الجيل الرابع يسهم في تنشيط وتطوير سوق الاتصالات وتعزيز الاستثمار فيه وإتاحة الشراكة المجتمعية للاستثمار في قطاع الاتصالات وخدماتها وبما ينعكس على تطوير إدارة ونمو الشركات وحوكمة الأداء والعمل فيها وتحقيق الشفافية والموثوقية التي تتطلبها شركات الهاتف النقال وبما ينسجم مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة والشاملة.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يعد من الخطوات الرئيسية لإتاحة الظروف والفرص الجيدة لتوفير البيئة الملائمة للانتقال نحو تشغيل خدمات الجيل الرابع بإمكانيات عالية.

وأكدت وزارة الاتصالات أن الظروف الحالية التي تمر بها الشركات وقطاع الاتصالات بشكل عام، تمثل فرصة لشركات الهاتف النقال للتحول إلى شركات مساهمة.

كما أكدت أن الحكومة جاهزة لمواكبة مختلف الإجراءات اللازمة لتشجيع شركات الهاتف النقال للتحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال سعيها لتطوير سوق الاتصالات وتحديث الأنظمة والتشريعات وفقاً لأفضل المعايير الدولية وبما يسهل وييسر عملية التحول.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لإنهاء تراخيص العمل بالجيل الثاني والثالث والانتقال للأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات ابتداءً من العام 2022.

